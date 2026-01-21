Valida Minjus internacionalmente documentos electrónicos (Video)

La Habana.- El Ministerio de Justicia de Cuba (Minjus ) puso en vigor la Resolución 284/2025, que confiere validez internacional a documentos notariales y certificaciones públicas en formato digital, precisa el organismo desde su perfil de Facebook.

La normativa incluye copias electrónicas de documentos notariales y certificaciones de los Registros Civil, de la Propiedad, Mercantil y otros.

Los documentos llevan la firma electrónica certificada del notario o registrador correspondiente.

Su autenticidad puede verificarse mediante un código QR o un PIN en el sitio web del Ministerio de Justicia, según la resolución.

Las certificaciones, como las de nacimiento o antecedentes penales, pueden solicitarse en los portales certificaciones.minjus.gob.cu y soberania.gob.cu.

Los Joven Club de Computación pueden funcionar como puntos de acceso físico para realizar estas gestiones.

La medida forma parte de la estrategia de transformación digital del Sistema de Justicia cubano, a la vez que facilita el uso de estos documentos en las necesidades jurídicas internacionales.