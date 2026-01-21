Cuba rechaza enérgicamente imagen anexionista que la incluye como parte de Estados Unidos

La Habana.- Una imagen difundida este martes en redes sociales, que mediante inteligencia artificial pretende mostrar a Cuba como parte del territorio de Estados Unidos, ha provocado una inmediata y unánime condena en la Isla, siendo calificada como una ofensa a la historia, los mártires y la bandera nacional. Usuarios cubanos en plataformas como Facebook expresaron su indignación, con mensajes que reafirman la independencia y soberanía de la nación caribeña. Ana Simón comentó: «anexionismo de nadie, Cuba es y será libre e independiente», mientras que Crespo Baquero Yuniasky señaló: «insulta ver a este patán (Donald Trump), con esta imagen… hace más de un siglo en esta isla, se peleó duro por la soberanía y la independencia que hoy tenemos».

La respuesta popular evocó versos patrióticos de figuras como el poeta Bonifacio Byrne, quien en 1899 escribió al ver ondear la bandera estadounidense en Cuba: «Al volver de distante ribera / con el alma enlutada y sombría, / afanoso busqué mi bandera / y otra he visto además de la mía…».

Estos sentimientos se enmarcan en una historia de resistencia contra las intervenciones norteamericanas, desde la Enmienda Platt hasta el ultraje al monumento de José Martí por un marine yanqui. La Revolución de 1959 frustró, según se afirma, el sueño anexionista que persiste en sectores de la derecha estadounidense.

El rechazo se fundamenta también en el pensamiento de José Martí, quien advirtió sobre las ambiciones expansionistas de Estados Unidos: «…de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América».

La reacción actual demuestra que, desde los aborígenes hasta las nuevas generaciones, Cuba mantiene una tradición de defensa de su soberanía. Como concluyó un usuario: «Mientras quede un cubano digno, no seremos colonia de nadie». La consigna queda clara: en Cuba no se admiten dos banderas.