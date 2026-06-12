12 de junio de 2026
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Explica Díaz-Canel prioridades diseñadas para superar las dificultades del momento actual

Canal Caribe01 minutos
Explica Díaz-Canel prioridades diseñadas para superar las dificultades del momento actual.

La Habana.- El brutal recrudecimiento de la hostilidad estadounidense contra Cuba ocasiona enormes daños a la sociedad cubana en todas las esferas. En medio de este complejo escenario, el país no detiene su quehacer y busca opciones para enfrentar y superar la política de máxima presión con que Washington intenta asfixiar a la Revolución. Sobre un grupo de acciones que se proponen para enfrentar y superar las consecuencias de la agresión imperial, habló el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a la prensa.

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