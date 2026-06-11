11 de junio de 2026
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El bloqueo frena también la ayuda a Cuba

Periódico Granma02 minutos
El bloqueo frena el trabajo de agencias y organizaciones internacionales que prestan su ayuda solidaria a Cuba. Foto: Archivo

El Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla aseguró que «el bloqueo energético de EE. UU. contra Cuba tiene un impacto real y grave en la población cubana».

Según Naciones Unidas, 170 contenedores de productos esenciales que ya han llegado a Cuba, equivalentes a unos 6,3 millones de dólares, no están llegando a los beneficiarios debido a la escasez de combustible.

Así lo dio a conocer, este miércoles, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien además, por medio de la red social X, aseguró que, «el bloqueo energético de EE. UU. contra Cuba tiene un impacto real y grave en la población cubana».

Al respecto, declaró que esa política «es parte del castigo colectivo que aplica el gobierno estadounidense contra el pueblo cubano». E insistió en que «no solo limita el desempeño de la economía cubana. Frena el trabajo de agencias y organizaciones internacionales, evidenciando su carácter extraterritorial», afirmó.

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