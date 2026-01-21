Debaten Ley del Sistema Deportivo Cubano en Camagüey

Camagüey- La Ley del Sistema Deportivo Cubano fue aprobada el 18 de julio pasado en sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Constituye la primera normativa que otorga respaldo legal a la actividad en el país.

Sobre su proceso de implementación, debatieron los presentes en el teatro de la sala polivalente Rafael Fortún Chacón, donde, además de directivos del Instituto nacional de deportes, educación física y recreación, estuvieron presentes funcionarios, especialistas y atletas en activo para un análisis necesario.

La puesta en marcha de la normativa y sus disposiciones complementarias, debe ocupar el futuro inmediato de la familia del deporte en Cuba, y Camagüey no está ajeno al proceso. Al igual que en otros territorios, el vicepresidente primero del INDER, Raúl Fornes Valenciano, reflexionó acerca de la importancia de conocer a plenitud el texto legal y hacer estudio riguroso de su contenido.

La provincia cuenta con el plan de acciones para poner en vigor dentro de su sistema la disposición 179 de 2025.

El propósito de contextualizar las leyes con los tiempos que corren es un firme propósito y una necesidad, ya que los últimos años han ocurrido muchos cambios dentro de la organización de la actividad física en Cuba. El texto legal debe poner a los deportistas, entrenadores, metodólogs y todas aquellas personas relacionadas a la par de la inclusividad y la modernidad.