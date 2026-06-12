Realizan en Camagüey cambio de atributos de la Organización de Pioneros José Martí (+ Galería)

Camagüey- Con la alegría contagiosa y evocaciones por la historia de la patria, niños y niñas agramontinos que culminan el tercer grado de la enseñanza primaria protagonizaron el cambio de atributos de la Organización de Pioneros José Martí.

La plaza de la Libertad, sitio emblemático en la ciudad de Camagüey, acogió la ceremonia, que devino en sentido homenaje al 98 aniversario del natalicio del Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara, y al 178 de Antonio Maceo Grajales.

Acompañaron a los pioneros, a la familia y a los maestros de varios centros educativos las principales autoridades de la provincia, encabezadas por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), Walter Simón Noris, y el gobernador Jorge Enrique Sutil Sarabia.

Con el compromiso de honrar a Fidel en el año de su centenario, unos 6000 pioneros de los 13 municipios camagüeyanos recibieron el atributo que los identifica como pioneros exploradores y la condición de abanderados por la Patria.