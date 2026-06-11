Labora personal docente de Camagüey para el cierre del curso escolar

Camagüey- En más de 400 centros educacionales de la enseñanza primaria de la provincia de Camagüey, maestros y personal de apoyo a la docencia laboran para culminar el curso escolar con la evaluación de las asignaturas contempladas en los programas de estudio para los grados de preescolar a sexto.

En el seminternado «Roberto Estévez Ruz», ubicado en la ciudad cabecera, los maestros frente a las aulas imparten los contenidos del programa curricular de las asignaturas básicas, que incluyen las materias priorizadas de Lengua Española e Historia de Cuba.

Al propio tiempo, y aún en medio del bloqueo energético que enfrenta la nación cubana, se garantiza la atención a los alumnos de los grados iniciales como preescolar, con el empleo de ejercicios didácticos y prácticos para desarrollar habilidades cognitivas y de la vida diaria.

En el Consejo Popular La Esperanza, los grupos de trabajo integrado del gobierno local fortalecen el vínculo escuela-comunidad basado en el trabajo social que suma a la familia.

Datos ofrecidos por la dirección provincial de Educación refieren que en la provincia cerca de 41 mil agramontinos ocupan asientos en las aulas de la educación Primaria. La cobertura docente alcanza el 80 por ciento y cerca de 6 mil 900 educandos concluirán al finalizar el mes en curso el sexto grado.

En este territorio del país, los trabajadores del sector educacional se crecen en tiempos difíciles para mantener las actividades docentes y evaluar los contenidos a partir de los ajustes realizados en los programas y las asignaturas para cada nivel educativo, sin descuidar el rigor y la profesionalidad de quienes sostienen el futuro de la nación.