Crean Grupo de Desarrollo de Software en Camagüey

Camagüey- Integrado al Proyecto de Transformación Digital Inteligente, se constituyó, en la provincia, el Grupo de Desarrollo de Software con el propósito de aplicar la Inteligencia Artificial (IA) y la Ciencia de Datos en beneficio del desarrollo del territorio.

Ireimis Leguen de Varona, profesora de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, calificó de alto impacto esta iniciativa, con la cual se prevé construir un ecosistema digital, integrado e inteligente que resuelva los problemas de los sectores estratégicos del territorio.

Comentó, además, que en una primera etapa iniciarán con soluciones centradas en las esferas de la salud, meteorología, la industria inteligente, la educación, la gestión editorial y el turismo inteligente para mejorar sus sistemas de trabajo.

El Proyecto de Transformación Digital Inteligente vincula a estudiantes de la Facultad de Informática de la casa de altos estudios agramontina, del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Máximo Gómez Báez y del Instituto Politécnico de Informática.

Yailé Caballero Mota, prestigiosa académica camagüeyana, consideró la iniciaitiva como un exitoso ejemplo de integración pues son los alumnos, agregó, quienes harán realidad las implementaciones en IA.

Al citado Proyecto se integra, como entidad participante, la filial camagüeyana de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), la cual conduce la dimensión Transformación Digital, apuntó Reynaldo Alonso Reyes, presidente de la UIC en la provincia.

Esa dimensión, explicó, transversaliza todos los sectores estratégicos del territorio y sus objetivos están dirigidos a lograr la ética, equidad, inclusión y explicación del uso de la IA.

De igual manera otros ejes de trabajo están relacionados, dijo, con la gobernanza inclusiva de los datos, las políticas públicas para la implementación de soluciones digitales en el ámbito de la estrategia de desarrollo de la IA en Cuba, además de la capacitación y el fomento de habilidades y competencias digitales en los recursos humanos que intervienen en la validación del proyecto.

Asimismo destacó que se prevén otras acciones en las que se contemplan la participación social mediante la creación de laboratorios ciudadanos y el desarrollo de prototipos o productos mínimos viables en los sectores estratégicos en los que se adoptan tecnologías basadas en la IA. ( Yadira Núñez Figueredo/ ACN)