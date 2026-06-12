12 de junio de 2026
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Rechaza Unión Cuba-Petróleo sanciones del Gobierno de Estados Unidos

TV Camaguey01 minutos
Rechaza Unión Cuba-Petróleo sanciones del Gobierno de Estados Unidos

La Habana.- La Unión Cuba-Petróleo CUPET rechaza categóricamente las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos este 11 de junio de 2026, las cuales buscan afectar de manera directa el normal desenvolvimiento de nuestras operaciones y golpear un sector estratégico del país.

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