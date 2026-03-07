8 de marzo de 2026
Noticias aleatorias

Televisión Camagüey, Cuba

Canal provincial comunitario de Televisión en Camagüey, Cuba

Mujeres cubanas, ejemplo en la defensa de la Patria

Canal Caribe01 minutos

La defensa de la Patria es una tarea fundamental donde participan las mujeres cubanas en toda su expresión. Este audiovisual aborda el quehacer de las oficiales y civiles del Ministerio del Interior, pero, sobre todo, la visión del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en creer en las mujeres cubanas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas