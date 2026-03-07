La defensa de la Patria es una tarea fundamental donde participan las mujeres cubanas en toda su expresión. Este audiovisual aborda el quehacer de las oficiales y civiles del Ministerio del Interior, pero, sobre todo, la visión del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en creer en las mujeres cubanas.
Mujeres cubanas, ejemplo en la defensa de la Patria
