Combatientes agramontinos reafirman compromiso con la Revolución

Camagüey- Combatientes de la Revolución Cubana en Camagüey manifestaron su apoyo incondicional a la Revolución Cubana, denunciaron la hostil política de bloqueo del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba y realizaron un sentido homenaje al líder Raúl Castro Ruz en el contexto del aniversario 95 de su natalicio.

Nuestro equipo de prensa ofrece los pormenores de lo acontecido durante el encuentro.

Entre anécdotas y evocaciones de las épicas acciones combativas del Ejército Rebelde, la lucha clandestina y múltiples hazañas para liberar a los pueblos hermanos, transcurrió el emotivo encuentro efectuado en la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Camagüey.

En ese escenario se habló sobre el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene el gobierno norteamericano hacia nuestro país.

Los participantes coincidieron en que la mayor afectación de esa hostil política la recibe el pueblo, privado de medicamentos de última generación, equipos médicos, materiales escolares y otros recursos esenciales para desarrollar sectores estratégicos de la economía y la industria.

Según el teniente coronel de la reserva Omelio Rivero Villavicencio, el bloqueo intenta dividirnos y arrebatar las conquistas, y la mejor manera de enfrentarlo es con la unidad y el esfuerzo de cada cubano donde quiera que se encuentre.

Con pasión y un admirable respeto, la profesora e investigadora Edelmira Rodríguez Portal dedicó algunos minutos a la inmensa obra política y militar del líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz.

Habló sobre la convicción y voluntad para cumplir cualquier misión, el coraje de un hombre que no claudicó ante momentos difíciles durante la lucha armada, su participación en el Moncada, el exilio en México y la travesía del Granma, entre otros pasajes.

En el encuentro de los combatientes agramontinos participaron alumnos de la Escuela Primaria José Luis Tascende, motivados por la historia y el ejemplo de quienes consagraron su vida a la causa revolucionaria. Es la posición de un pueblo que resiste y que mantiene muy alta su moral.