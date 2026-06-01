Donde crece la esperanza, florece un niño

Hay una hora del día en que el mundo parece pertenecer únicamente a los niños. Es esa franja luminosa en la que una pelota puede convertirse en planeta, una caja de cartón en castillo y un charco en océano. Allí, donde la imaginación desafía las fronteras de la realidad, habita la infancia: el territorio más antiguo y, al mismo tiempo, más frágil de la humanidad.

Cada año, el Día Mundial de la Infancia nos invita a detener el paso apresurado de los adultos para escuchar las voces pequeñas que sostienen el porvenir. Voces que preguntan, que ríen, que descubren. Voces que todavía creen que el mundo puede ser mejor.

En plazas, escuelas y hogares, millones de niños despiertan hoy con la misma capacidad de asombro. Sin embargo, no todos lo hacen bajo las mismas circunstancias. Mientras algunos dibujan futuros con lápices de colores, otros enfrentan la dureza de la pobreza, los conflictos armados, el desplazamiento o la falta de acceso a la educación. La infancia, que debería ser sinónimo de protección y esperanza, continúa siendo para muchos una promesa pendiente.

Y, sin embargo, los niños persisten. Lo hacen con la fuerza silenciosa de quien aprende a caminar después de cada caída. Con la valentía de quien transforma una hoja en blanco en una historia y una pregunta en conocimiento. Son arquitectos de mundos invisibles, sembradores de posibilidades.

El Día Mundial de la Infancia no es solamente una fecha en el calendario. Es un recordatorio. Una invitación a mirar el mundo desde una estatura distinta, donde las cosas esenciales recuperan su verdadero tamaño. Es reconocer que cada derecho garantizado a un niño es una semilla plantada para el futuro de toda la sociedad.

Porque proteger la infancia no es un acto de caridad; es un compromiso con la dignidad humana. Es asegurar que ningún sueño se apague antes de tiempo, que ninguna voz sea silenciada por el abandono y que ningún niño tenga que cargar sobre sus hombros el peso de las injusticias de los adultos.

Hoy, mientras el mundo conmemora a sus niños, conviene recordar que ellos no son únicamente los ciudadanos del mañana. Son protagonistas del presente. Y en sus ojos habita una pregunta que nos interpela a todos: ¿qué clase de mundo estamos construyendo para ellos?

La respuesta no se encuentra en los discursos, sino en las acciones. En cada escuela abierta, en cada derecho protegido, en cada oportunidad creada. Porque allí donde un niño puede crecer seguro, aprender libremente y soñar sin miedo, florece también la esperanza de una humanidad mejor.