Celebran audiencia pública parlamentaria «Cuba quiere paz»

La Habana.- El Consejo de Estado de la República de Cuba inició hoy en el Capitolio la Audiencia Pública Parlamentaria «Cuba quiere paz», con la presencia de Esteban Lazo, presidente del parlamento.

Desde la sede del legislativo diputados defendieron la dignidad y la soberanía de la nación en un espacio de debate y reafirmación patriótica. La cita reflejó el compromiso del pueblo cubano con la paz y el rechazo a toda forma de injerencia externa.

«Con cada vez mayor frecuencia, desde el gobierno de Estados Unidos, se esgrimen amenazas que reflejan la intención clara de imponer otra vez su control sobre los destinos de Cuba, como hizo durante 60 años del siglo pasado cuando ejerció total dominio neocolonial sobre nuestro país», expresó el diputado Alberto Núñez, presidente de la comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

«No hay excusa alguna que pueda justificar una agresión militar contra nuestro país, que definitivamente provocaría destrucción y la muerte de cubanos y estadounidenses», agregó.

Además calificó de inmorales los argumentos que apoyan que una crisis humanitaria pueda convertirse en una agresión militar, aun cuando es obvio que la crisis está siendo provocada por el propio gobierno agresor.

«Cuba no quiere conflicto. Somos y hemos sido siempre un país de paz, de solidaridad, que ha fomentado relaciones de respeto y amistad con otros países y pueblos del mundo, incluyendo el propio pueblo estadounidense», reiteró.

Foto: Abel Rojas Barallobre