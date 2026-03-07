Evento de judo en la ciudad de Camagüey (+Tabla)

Camagüey- Los amantes del judo del municipio de Camagüey se dieron cita en el auditorio Iván Hidalgo Funes. Los presentes fueron testigo de la gala en salud a aniversario de la introducción de la práctica en Cuba.

En la ceremonia de presentación practicantes de diferentes generaciones recibieron reconocimientos e incluso el ascenso de grado por parte de miembros de la la Escuela de Cinturones Negros. Cumplen de esa manera con el objetivo de la superación constante.

Esa sería la antesala de la final de un evento con los mejores exponentes de la categoría 9-10 años en ambos sexos. En representación de diversos combinados deportivos, buscaron la corona municipal.

Equipo Puntos

1. Agramonte 117

2. Juruquey 79

3. Lenin 63

4. Centro 58

5. San Juan de Dios 12

Para los organizadores, resulta esta una oportunidad de observar con quienes cuentan para asumir el reto de las competencias a diferentes niveles. Es un objetivo en el cual cumplen un papel fundamental los preparadores y familiares de los combatientes sobre el tatami.