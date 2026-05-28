Convocan en Camagüey a jornada de reafirmación revolucionaria y unidad

Camagüey.- La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia convoca a todos los colectivos laborales, sindicatos, jóvenes, jubilados y al pueblo camagüeyano en general a participar masivamente el próximo sábado 30 de mayo, a las 7:00 de la mañana, en la Plaza de La Libertad, en una gran jornada de reafirmación revolucionaria, patriotismo y unidad.

‎Como respuesta a la convocatoria los trabajadores confirmaron que estarán presentes para expresar, con firmeza y dignidad, el respaldo al General de Ejército Raúl Castro, a la continuidad histórica de la Revolución, al Socialismo y a la defensa de la soberanía nacional.‎

Al mismo tiempo levantarán las voces contra el injusto bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo, la política cruel que afecta el desarrollo del país y la vida cotidiana de los cubanos.‎

Desde el territorio agramontino se ratificará que Cuba es un pueblo que defiende la paz, la solidaridad y la vida; Cuba no quiere guerra, Cuba quiere paz, respeto y justicia para los pueblos del mundo.‎

Será una demostración de unidad, conciencia revolucionaria y compromiso de la clase obrera camagüeyana, heredera de las más profundas tradiciones patrióticas y revolucionarias de nuestro pueblo.

La CTC en Camagüey llama a participar con entusiasmo, disciplina y combatividad, haciendo de esta jornada una contundente expresión de apoyo a la Patria y a la Revolución.

Secretariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba