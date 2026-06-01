Cuba denuncia el impacto del bloqueo y alerta sobre la crisis de financiamiento que enfrenta el sistema de desarrollo de la ONU.

Nueva York.- El Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Embajador Ernesto Soberón Guzmán, intervino en el Segmento de Actividades Operacionales del Consejo Económico y Social (ECOSOC), durante el examen del informe de la Presidenta del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDG) sobre la Oficina de Coordinación del Desarrollo y el Sistema de Coordinadores Residentes.

En su intervención, el Embajador Soberón reconoció los avances alcanzados por el Sistema de Coordinadores Residentes para fortalecer la alineación de las entidades de las Naciones Unidas con las prioridades nacionales de los Estados Miembros y maximizar el impacto de la cooperación para el desarrollo, aun en un contexto marcado por la disminución de los recursos financieros disponibles.

El representante cubano destacó la experiencia positiva de Cuba con este mecanismo y resaltó la labor del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en el país, Francisco Pichón, cuyo permanente apoyo y compromiso han contribuido a fortalecer la respuesta de la Organización ante desastres naturales y frente a las graves consecuencias derivadas del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba.

Asimismo, denunció que, pese al recrudecimiento del cerco económico y energético contra la Isla, el Sistema de las Naciones Unidas ha continuado movilizando recursos, cooperación y asistencia internacional en beneficio del pueblo cubano. Señaló que las agencias, fondos y programas presentes en el país constatan diariamente el impacto negativo de esta política sobre la vida cotidiana de la población, así como los obstáculos que impone a la implementación efectiva de proyectos de desarrollo y a la llegada de asistencia al terreno.

El Embajador Soberón alertó además sobre la compleja situación financiera que enfrenta actualmente la Organización. Subrayó que las Naciones Unidas atraviesan una presión financiera sin precedentes, agravada por el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de su principal contribuyente. En ese contexto, expresó preocupación por la disminución sostenida de las contribuciones voluntarias destinadas al Sistema de Coordinadores Residentes, que registra los niveles de financiamiento más bajos desde su creación y enfrenta una brecha financiera de 45,7 millones de dólares.

El diplomático cubano enfatizó que los países en desarrollo no pueden ni deben asumir en solitario el costo de la cooperación y la asistencia necesarias para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Reiteró la urgencia de honrar los compromisos internacionales en materia de financiación para el desarrollo y de fortalecer la cooperación internacional, advirtiendo que la persistencia de las actuales limitaciones financieras continuará debilitando la capacidad operativa y la efectividad del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas, poniendo en riesgo los esfuerzos globales para erradicar la pobreza y cumplir la Agenda 2030.

Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas.