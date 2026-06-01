Fallece Luis Álvarez Álvarez, Premio Nacional de Literatura 2017

En el día de ayer falleció en Brasil, país donde residía, el destacado poeta, crítico literario, investigador y académico cubano Luis Eduardo Rafael Álvarez Álvarez, Doctor en Ciencias y Doctor en Ciencias Filológicas.

Nacido en Camagüey en 1951, Álvarez fue una figura central del pensamiento cultural cubano. Profesor durante años en la Universidad de La Habana, desarrolló una extensa obra que abarcó el ensayo, la poesía, la edición crítica y la docencia. Entre sus títulos más reconocidos se encuentran Estrofa, imagen, fundación: la oratoria de José Martí, Nicolás Guillén: identidad, diálogo, verso y El Caribe en su discurso literario.

Fue Miembro Correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua, Miembro de Honor de la Academia de Ciencias de Cuba y Miembro de Honor de la Fundación Nicolás Guillén. En 2017 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura.

En nombre del Ministerio de Cultura de Cuba, lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sinceras condolencias.

Tomado de: Cubaliteraria