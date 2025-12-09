9 de diciembre de 2025
Ley General de Ciencia establecerá un marco jurídico robusto en Cuba

La Habana.- La existencia de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación es clave para establecer un marco jurídico robusto, que ordene, regule y fortalezca las actividades científicas y tecnológicas en todos los sectores.Este proyecto de ley será discutido la próxima semana en el Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura. Para profundizar sobre el tema entrevistamos a Ruberdanis Tamayo Portales, Director de Tecnología e Innovación del CITMA.

