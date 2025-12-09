Garantiza producción fábrica de ron Puerto Príncipe de Camagüey para distribución normada

Camagüey- La actividad no cesa en todas las áreas de la Unidad Empresarial de Base Fábrica de Ron y Vinos Puerto Príncipe de Camagüey. Con el empeño y sacrificio de todos los trabajadores, realizando largas jornadas de trabajo, a pesar de todas las dificultades que presenta el país, redoblan esfuerzos para mantener la producción y comercializar de forma mayorista sus surtidos. Por estos días, laboran para cumplir un compromiso con la canasta familiar normada

Totalizar la producción de ron Don Diego es ahora la meta inmediata para que cada núcleo familiar de la provincia pueda adquirirlo de forma normada a propósito de las celebraciones de fin de año.

Yamila Leguen Barreto, jefa de Planta de la fábrica, explicó que a pesar de las dificultades para poder lograr las producciones proyectan lograr cumplir los planes del año

Como antes lo cumplíamos en noviembre el plan de producción y no hemos podido, por todos los problemas que se han presentado en el país, por la corriente, las materias primas que no se han podido concretar para lograr el cumplimiento del mismo, pero tenemos todos los indicadores, todos han sido bastante favorables para el cierre del año, agregó.

Solo en la capital camagüeyana se comercializarán más de 124 mil unidades de ron en las bodegas del sistema de comercio. A pesar de las dificultades enfrentadas este año con las materias primas, el déficit de energía eléctrica y la situación epidemiológica que impacta en la salud de sus trabajadores, el centenar de hombres y mujeres de esta legendaria fábrica camagüeyana redobla esfuerzos para cumplir los indicadores productivos anuales. (Foto: Radio Cadena Agramonte )