9 de diciembre de 2025
Noticias aleatorias

Televisión Camagüey, Cuba

Canal provincial comunitario de Televisión en Camagüey, Cuba

Sentencias de procesos penales contra Alejandro Miguel Gil Fernández.

Canal Caribe01 minutos
Tribunal Supremo Popular notifica sentencias a acusado Alejandro Miguel Gil Fernándezvv

La Habana.- El Tribunal Supremo Popular informa que este lunes 8 de diciembre de 2025 notificó las sentencias de los procesos penales contra el acusado Alejandro Miguel Gil Fernández. Las vistas orales se desarrollaron entre los días 11 y 13 de noviembre de 2025 y entre el 26 y el 29 del propio mes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas