Defender nuestra Zona de Paz

La Habana.- Hace 12 años se declaró a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, fecha que se cumple este 29 de enero, y que nos advierte el gran compromiso, de hoy y siempre, de defender ese logro, por nuestros días y por el futuro de una región que no podemos permitir que el imperio yanqui convierta en su patio trasero.

En la capital cubana, el General de Ejército Raúl Castro Ruz daba a conocer al mundo uno de los acuerdos más importantes adoptado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) en su Segunda Cumbre: la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, documento que firmaron 33 mandatarios de la región.

Quizá sea hoy el momento más importante para que todos los pueblos del continente actúen de manera unida, a fin de preservar esa gran conquista, y no permitir que un Presidente arrogante y fundamentalista abra fisuras con acciones criminales y terroristas, como la realizada contra Venezuela el pasado 3 de enero.

Se agredió a un país soberano, a un pueblo noble que se ha propuesto crear su propio proyecto de vida, con el estandarte de la paz y la unidad latinoamericanas como fortaleza.

Sabe el imperio, y quienes lo sostienen con el odio y el crimen, que una América Latina y el Caribe unidos son el verdadero muro de contención y de victoria ante quienes contaminan la región con medios de guerra y de muerte, cuya misión fundamental es apoderarse de los recursos petroleros y otras riquezas naturales que podrían usarse para mejorar el nivel de vida de sus pueblos, atender sus necesidades de alimentación, de salud, de educación y de trabajo.

La firma del Acuerdo compromete a los Gobiernos y pueblos con la búsqueda de una solución pacífica de las controversias, y –muy importante– a desterrar el empleo o la amenaza de la fuerza en la región.

De igual manera, se estableció la obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado, así como respetar los principios de soberanía nacional, igualdad y libre determinación.

Un aspecto de singular importancia es el compromiso de los países de América Latina y el Caribe a respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones.

Son nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños los guardianes de ese compromiso, y de no permitir que la furia de un gobierno imperial, usando las sanciones económicas y comerciales o el terrorismo y la guerra, violando todas las leyes nacionales e internacionales, ataque país alguno, asesine a sus hijos, secuestre a un mandatario elegido por el pueblo y a una mujer, diputada y luchadora por la paz, y los lleve presos, pisoteando las más elementales leyes del Derecho Internacional.

Les corresponde a los pueblos proteger y defender esa proclama de Zona de Paz, para no admitir más fisuras ni criminales ataques militares contra sus países.

Por:Elson Concepción Pérez | Foto: Ismael Batista Ramírez | Tomado de: Granma.cu