Escuela Cubana de Wushu en Camagüey honró a José Martí

Camagüey- La Escuela Cubana de Wushu de la filial camagüeyana realizó un impresionante ejercicio en la céntrica calle República de nuestra ciudad. La actividad tuvo como objetivo conmemorar el 173 aniversario del natalicio del apóstol José Martí, figura emblemática de la cultura y la independencia cubana.

Los miembros de la escuela, con trajes tradicionales y llenos de energía, ejecutaron una serie de movimientos fluidos y coreografiados que destacaron la belleza y la disciplina del Wushu. Este arte marcial, que combina técnicas de combate con elementos de danza, no solo busca desarrollar habilidades físicas, sino también cultivar valores como la disciplina, el respeto y la perseverancia.

El evento atrajo a numerosos espectadores, quienes se detuvieron a admirar las destrezas de los artistas marciales. Entre aplausos y vítores, los participantes mostraron no solo su habilidad técnica, sino también un profundo sentido de pertenencia a su cultura y a su historia.

El Wushu es un arte marcial tradicional chino que se ha popularizado en todo el mundo gracias a su combinación única de técnicas de combate y expresión artística. A menudo se le conoce como «Kung Fu», aunque este término es más amplio y se refiere a cualquier habilidad adquirida a través del esfuerzo. El Wushu se caracteriza por sus movimientos fluidos y acrobáticos, que se ejecutan con gracia y precisión