Nos convoca la historia que hizo libre y digno al campo cubano

En el acto nacional por el Día del Campesino se subrayó el agradecimiento al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que en el año de su Centenario y como fundador de la organización campesina, sigue presente en estos momentos de serias dificultades

«El 17 de mayo de 1959, en la Sierra Maestra, al firmar la Primera Ley de Reforma Agraria, Fidel resumió su significado en estas palabras: “Nuestra patria recobra la tierra perdida, y la recobra para nuestros hermanos, para nuestros hijos, que no tienen trabajo, que no tienen tierra”».

Así recordó, este domingo, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la trascendencia histórica de aquella ley firmada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario evocó otro fragmento del discurso pronunciado por Fidel aquel día, cuando expresó «la satisfacción infinita de haber cumplido una promesa más» y de contribuir al bienestar de millones de cubanos que sufrieron durante años el abandono y el olvido.

Díaz-Canel recordó las palabras del Líder Histórico de la Revolución al afirmar que «era necesario escribir, de una vez y para siempre en nuestra limpia estrella solitaria, aquella fórmula del Apóstol de que la patria era de todos y para el bien de todos».

«Me pregunto hoy, 67 años después, qué familia campesina se dejaría arrebatar lo que la Revolución le entregó a partir de aquella primera ley de profunda justicia social», escribió el Jefe de Estado en su mensaje, que coincidió con la celebración, en Cienfuegos, del acto nacional por el 17 de Mayo, Día del Campesino.

Durante la ceremonia, efectuada en el municipio de Aguada de Pasajeros, Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, entregó a Cienfuegos el reconocimiento por haber ganado la sede de las actividades centrales por la fecha, distinción que recibe el territorio por décimo quinta vez.

Asimismo, las presidentas de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en Matanzas y Sancti Spíritus recibieron los diplomas que acreditan a esas provincias como Destacadas en la emulación nacional por el Día del Campesino.

El municipio de Aguada de Pasajeros obtuvo, además, la condición de Vanguardia Nacional.

Félix Duarte Ortega, presidente nacional de la ANAP, remarcó el agradecimiento eterno al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, fundador de la organización campesina y del movimiento cooperativo cubano. Subrayó que el legado de unidad y firmeza de Fidel continúa guiando al campesinado cubano en medio de las dificultades actuales.

Duarte Ortega señaló que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos afecta los rendimientos y la eficiencia en la explotación de la tierra, con impactos en los niveles productivos.

Destacó igualmente la implementación de acuerdos derivados del XIII Congreso de la ANAP y del XI Pleno del Comité Central del Partido, entre ellos el seguimiento a planteamientos surgidos del proceso orgánico.

«Nos convoca la historia, el sentimiento agradecido por la obra gigante de la Revolución que hizo libre y digno para siempre al campo cubano y la convicción de defender bajo cualquier circunstancia el Socialismo, la soberanía y la independencia de la Patria», expresó.

Al acto asistieron, además, José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central y jefe de su Departamento Agroalimentario; Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro; Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en Cienfuegos; y Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora de la provincia, entre otros dirigentes.

Texto y foto: Julio Martínez Molina / Granma.cu