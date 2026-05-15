Ejercicio Meteoro 2026, pilar esencial para la preparación del pueblo cubano y de los órganos de dirección y mando

La Habana.- Como parte del Día Nacional de la Defensa –que se realiza cada viernes en el país desde comienzos de año– tuvo lugar el Ejercicio Popular de las Acciones en Situaciones de Desastre Meteoro 2026. La sesión de trabajo estuvo encabezada por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Durante la reunión, que dio inicio a las actividades en toda la nación desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, envió un saludo a todos los participantes y los convidó a realizar con calidad este imprescindible Ejercicio de preparación.

El general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, explicó que Meteoro 2026 –en su edición 40– constituye un pilar esencial para la preparación de los órganos de dirección y mando, así como de la población.

«Nos brinda la oportunidad de seguir evaluando nuestras vulnerabilidades, perfeccionar los sistemas de vigilancia y fortalecer la preparación de la población, así como de las fuerzas y medios para la respuesta y recuperación ante situaciones de desastres», valoró.

En ese sentido, Celso Pazos Alberdi, director general del Instituto de Meteorología, informó que «se prevé pueda desarrollarse de manera rápida un evento El Niño-Oscilación del Sur, que provoca una disminución de las precipitaciones en la temporada lluviosa en Cuba, y una disminución también en la actividad ciclónica».

Se espera –apuntó– que la temporada ciclónica sea poco activa, con la formación de 11 ciclones tropicales. De ellos, cinco podrían alcanzar la categoría de huracán, y dos de estos podrían llegar a huracanes intensos.

La probabilidad de que Cuba sea alcanzada por un ciclón es de un 40 %, ligeramente por encima de la media histórica general. En el caso de una tormenta tropical, el riesgo aumenta a un 75 %.

«Nosotros mantenemos una vigilancia permanente –aseveró el especialista– porque aquí lo más importante no es la cuantía del pronóstico numérico, sino el lugar donde se formen, donde se desarrollen y las trayectorias que alcancen a nivel de país».

Argelio Fernández Richelme, director de Hidrología e Hidrogeología del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, explicó también, como parte del ejercicio, el comportamiento de la lluvia durante el año hidrológico que concluyó en abril. El acumulado nacional fue de 1 184 milímetros, lo que representa el 89 % de la media histórica para el año, un comportamiento que consideró «muy bajo».

Especificó que solo con los acumulados dejados por el huracán Melissa se sintió una mejoría en el oriente del país al finalizar el año.

Del total de municipios, 68 tuvieron un comportamiento seco, 19 moderadamente secos, 15 severamente secos y 34 extremadamente secos. Al cierre de esta información –agregó– se acumulaba en el país el 56 % de la capacidad nacional de almacenamiento, con 409 millones de metros cúbicos por encima de la media para la fecha.

«Al combinar varios indicadores, podemos informar que en el país hay 102 municipios con sequía hidrológica. Las condiciones más desfavorables están en el occidente, desde Pinar del Río hasta Matanzas, y desde Ciego de Ávila hasta parte de Camagüey», dijo.

Sobre las acciones de preparación para la temporada ciclónica, señaló, entre otras: la implementación de un nuevo sistema informático para el pronóstico a corto plazo del escurrimiento de las aguas, la actualización de los puntos de observación, la precisión de las principales áreas de inundación por vertimientos y roturas, y el aumento del número de estaciones automáticas.

Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, se refirió a la situación epidemiológica del país y a las medidas que se toman. Habló de lo imprescindible del análisis epidemiológico en cada territorio para tomar decisiones oportunas, de asegurar los medios para la vigilancia epidemiológica, así como de la venta de hipoclorito en farmacias y en puntos de fácil acceso para la población.

La epidemióloga alertó que hoy cobra vital importancia el control de los viajeros internacionales, de las naves y aeronaves que llegan a los puntos de entrada al país, así como la atención primaria de salud.

Al dar inicio al Ejercicio Meteoro, el Jefe de Estado se refirió a la compleja situación que vive Cuba, producto de la política genocida y criminal del gobierno de Estados Unidos. Mencionó, como parte de esa política de asfixia, la aprobación de dos órdenes ejecutivas: una que declara el bloqueo energético a nuestro país, y otra que extraterritorializa las sanciones y la coerción política y económica hacia todos los que quieran trabajar con Cuba.

Señaló que este ejercicio da continuidad a la práctica de preparación que ha desarrollado el país en todos estos años, a la rica tradición en materia de Defensa Civil, y a la manera en que atendemos la reducción de las vulnerabilidades y riesgos.

Convocó a ser sumamente creativos ante las condiciones en que se realiza el ejercicio, y a aprovechar estas jornadas para actualizar los planes. «Todo hay que puntualizarlo, implementarlo y concretarlo, zona de defensa por zona de defensa. Por tanto, ese es el principal escenario de este Ejercicio Meteoro», indicó.

Por: Leticia Martínez Hernández / Granma.cu | Foto: Estudios Revolución