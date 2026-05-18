Inclusive & Exclusive: cuerpos, poder y resistencia

Camagüey- En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la Galería de Arte Alejo Carpenter acogió la exposición personal Inclusive & Exclusive del artista Karel Trakter. La muestra propone un espacio de reflexión sobre las tensiones entre apertura y restricción, pertenencia y exclusión, visibilidad e invisibilidad en la contemporaneidad.

Lejos de una cronología o un estilo único, las obras reunidas exploran la tensión entre lo visible y lo oculto, lo permitido y lo restringido. Escenas como El rapto de la danza o La lección de ballet ponen en primer plano la fragilidad y la fuerza del cuerpo, mientras piezas como La ducha o El beso robado interrogan los roles de poder y vulnerabilidad. La teatralidad de Medea, inédita en esta muestra, intensifica el diálogo entre mito y resistencia, abriendo un espacio donde el espectador se reconoce dentro de un conflicto que lo interpela.

Más que una exposición, Inclusive & Exclusive funciona como un laboratorio de percepciones. Cada visitante se enfrenta a preguntas sobre su lugar en el mundo: ¿se siente acogido o rechazado, visible o ignorado? La propuesta no ofrece respuestas cerradas, sino que invita a pensar la inclusión y la exclusión como fuerzas entrelazadas que atraviesan la experiencia social y artística.

Con el respaldo de la plataforma Trackter, la muestra se inscribe en una fecha simbólica para reafirmar el valor de la diversidad y la necesidad de transformar las miradas hacia la igualdad. En este gesto cultural, el arte se convierte en un espejo crítico que refleja tanto las conquistas como las tensiones que aún persisten.