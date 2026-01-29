Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas analiza sus indicadores productivos del año 2025

Camagüey- La Asamblea de Balance de la La Empresa Recuperadora de Materias Primas se convirtió en un espacio de análisis profundo sobre los resultados alcanzados en la recuperación de materiales reciclables durante el 2025. Directivos y trabajadores coincidieron en que, aunque se lograron avances importantes, persisten retos que requieren atención inmediata para garantizar mayor eficiencia en el próximo período.

El informe presentado reflejó que la provincia consiguió mantener un promedio de dos kilogramos de desechos reciclables por habitante al mes, lo que permitió superar el plan general en un 102 %. Sin embargo, no todos las UEB lograron cumplir sus metas; territorios como Céspedes, Guáimaro y Santa Cruz mostraron bajos niveles de recuperación, mientras que los distritoss Agüero y Mella junto al municipio de Sierra de Cubitas destacaron por sus resultados superiores. Este contraste evidenció la necesidad de fortalecer la gestión local y acompañar mejor a las unidades con mayores dificultades.

En cuanto a los productos, se reconoció el buen desempeño en la recuperación de aluminio y plásticos, que crecieron respecto a años anteriores. No obstante, materiales como papel, cartón, envases textiles y vidrio tuvieron una caída significativa. Entre las causas señaladas estuvieron la disminución del fondo metálico disponible, la falta de análisis oportuno en las unidades empresariales y debilidades en la gestión de los puntos fijos de recogida.

Los participantes también abordaron problemas estructurales que afectan la eficiencia de la empresa. Se mencionaron más de 40 equipos de transporte paralizados, el sobreconsumo de combustibles y deficiencias en el mantenimiento de grúas. A ello se suman dificultades en la comercialización, como cuentas por cobrar y falta de preparación del personal especializado, aunque se reconoció una ligera mejora en la liquidez financiera.

De cara al 2026, la empresa definió como prioridades superar en un dos por ciento los resultados actuales, incorporar nuevos puntos fijos como el de Najasa y continuar con la clasificación en origen. Además, se proyecta ampliar las alianzas con actores emergentes de la economía, y reforzar la capacitación del personal, con el propósito de consolidar la seguridad interna y enfrentar con mayor preparación los escenarios de contingencia.