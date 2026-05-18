Díaz-Canel alerta sobre amenazas de agresión militar de EE.UU. y advierte de “un baño de sangre de consecuencias incalculables”

La Habana.- El primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, denunció este lunes las crecientes amenazas de agresión militar por parte de Estados Unidos contra la Isla, calificándolas como un crimen internacional incluso antes de que se materialicen. Según publicó en su perfil oficial en X, el mandatario advirtió que cualquier acción bélica provocaría “un baño de sangre de consecuencias incalculables” y tendría un impacto destructivo sobre la paz y la estabilidad regional.

Díaz-Canel subrayó que Cuba “no representa una amenaza ni tiene planes agresivos contra ningún país”, incluido Estados Unidos, una realidad que, afirmó, conocen perfectamente las agencias de defensa y seguridad norteamericanas.

El mandatario defendió el derecho legítimo de la nación caribeña a protegerse frente a cualquier arremetida bélica, denunciando que la Isla ya sufre una “agresión multidimensional” sostenida, que incluye medidas coercitivas unilaterales, campañas de desinformación y acciones de desestabilización.

Canciller cubano acusa a medios de ser cómplices de «un crimen» contra la Isla

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó este lunes a través de su cuenta en la red social X que la isla, al igual que cualquier nación del mundo, asiste al derecho irrenunciable de su legítima defensa frente a cualquier agresión externa, un principio reconocido explícitamente por la Carta de la ONU y el Derecho Internacional.

Denunció además, que quienes pretenden agredir ilegítimamente a Cuba recurren a cualquier pretexto, sin importar lo “mendaces y ridículos” que estos resulten, con el único fin de justificar ataques que se oponen abiertamente a la opinión pública tanto estadounidense como mundial.