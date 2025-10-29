29 de octubre de 2025
«Ante este nuevo desafío, también saldremos victoriosos»

l General de Ejército, Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, participó en la videoconferencia que dirigió esta noche el Presidente @DiazCanelB con el Consejo de Defensa Nacional y las provincias que sufrirán los fuertes impactos del huracán #Melissa.

La Habana.- El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, envió un mensaje, este martes, al Consejo de Defensa Nacional, en el que hizo saber que se ha mantenido al tanto y así se va a mantener, en el seguimiento sobre la evolución y las medidas adoptadas para amortiguar los efectos del huracán Melissa.

Resaltó que le satisface ver la responsabilidad con que se ha trabajado y el nivel de preparación alcanzado, y recordó la necesidad de no descuidar por un minuto y exigir la máxima disciplina durante el proceso del paso del evento, así como en la etapa de recuperación.

Ratificó, además, la convicción de que, ante este nuevo desafío, también saldremos victoriosos.

