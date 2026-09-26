Reafirma Cuba defensa del desarme nuclear en su día internacional

La Habana.- La Cancillería de Cuba reafirmó en sus redes sociales la posición de la Isla en favor del desarme nuclear, al conmemorarse el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

En su mensaje, la Cancillería cubana destacó que en el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, Cuba reafirma su defensa del desarme nuclear como una prioridad impostergable para la humanidad.

«Ningún pueblo debe vivir bajo la amenaza de la destrucción nuclear», significó.

«Cuba seguirá defendiendo la paz, el desarme y la eliminación total de estas armas»,agregó la publicación de la Cancillería cubana.

La fecha fue establecida por la Asamblea General de la ONU en 2013, mediante la resolución 68/32, para impulsar la movilización internacional hacia un mundo libre de armas nucleares. Cuba, Estado parte del Tratado de No Proliferación Nuclear y del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, ha defendido de manera sostenida el desarme nuclear y la creación de zonas libres de estas armas, postura que ratifica cada 26 de septiembre.