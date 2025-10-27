Habilita Etecsa vías libres de costo para informar sobre huracán

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) habilitó desde hoy vías libres de costo para informar a la población ante el inminente paso del huracán Melissa por el territorio nacional.

Explicó la empresa que los usuarios podrán acceder de manera gratuita (sin consumo de datos móviles) a los sitios web del Instituto de Meteorología (www.insmet.cu) y de la emisora Radio Rebelde (www.radiorebelde.cu), así como, una vez descargada e instalada, a la aplicación móvil de Cubadebate.

Añadió que marcando el 800 73565, la población podrá escuchar en tiempo real la emisora Radio Reloj, mientras que a través del 800 77232 estará disponible la emisora Radio Rebelde, en ambos casos se podrá acceder desde móviles como teléfonos fijos sin costo.

Otra vía de comunicación será por el número 188 99, desde teléfonos fijos, en el que los usuarios podrán escuchar la emisora provincial correspondiente a su territorio sin costo.

Desde la red móvil los usuarios podrán enviar un SMS libre de costo al 2266 con la palabra HURACAN y recibirán información, por la misma vía, sobre la ubicación y otros detalles del fenómeno meteorológico.

Al mediodía de hoy el ojo del huracán Melissa fue estimado en los 16.4 grados de latitud Norte y los 78.3 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 223 kilómetros al suroeste de Kingston, Jamaica, a 380 kilómetros al sur de Cabo Cruz, Granma y a 480 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santiago de Cuba.