De las cuevas al cañón: la pólvora mambisa de Camagüey

En las entrañas de la provincia, entre cuevas y maniguas, se escribe una historia poco contada pero fundamental para la gesta independentista cubana. No se trataba de grandes fábricas ni de tecnología importada. Se trataba de ingenio criollo, de inteligencia nacida en el monte.

Del Ejército Libertador conocemos los famosos cañones de cuero —los de Elpidio Valdés— que en realidad eran de madera recubiertos con cintas de cuero. Pero lo que pocos saben es que en Camagüey también se fabricaba pólvora. Según el historiador Jorge Juárez Cano, la producción comenzó a mediados de 1869, impulsada por un tal «Butrón», en las cuevas de Sierra de Cubitas. Luego continuó en Najasa, bajo el mando de los tenientes coronel Antonio Cosío y capitán Juan Álvarez.

Un antiguo operario de aquellos talleres reveló el proceso: se utilizaba estiércol o guano de murciélago, abundante en las cuevas. Ese guano se trataba con lejía extraída de la ceniza del árbol Jobo. Se mezclaba con carbón de cedro y azufre en proporciones calculadas. Todo se manipulaba en toscos aparatos hechos en la misma manigua. El resultado: una «magnífica pólvora» de guerra, apta para cañones y fusiles antiguos que se cargaban por la boca del cañón.

Esta inventiva criolla demuestra el ingenio del cubano desde los tiempos de los mambises. Hombres y mujeres que, en medio de la adversidad y con recursos mínimos, supieron crear lo necesario para la lucha. Aunque contaban con esa pólvora, nunca olvidaron el machete —al parecer, mucho más seguro y siempre fiel compañero.