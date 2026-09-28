Asamblea Municipal del Poder Popular de Camagüey analiza temas de interés social

Camagüey- Con temas que impactan en la vida económica y social de la ciudad cabecera, sesiona la Trigésima Primera sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Camagüey (AMPP). La agenda de la cita de gobierno incluyó la evaluación de la implementación de las 176 transformaciones de la economía, el comportamiento del plan de ingresos y la ejecución del presupuesto, y el trabajo integrado en las comunidades. Acompañan a los delegados y diputados el Primer Secretario del Partido en la provincia, Wálter Simón Noris; la jefa del Departamento de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular de la Asamblea Nacional, Ramona Díaz Guerra; y las autoridades políticas y del gobierno del municipio.

La diputada al Parlamento cubano y presidenta de la AMPP del municipio de Camagüey, Dixamy Rodríguez Gómez, explicó las principales direcciones del sistema de gobierno local para lograr la efectividad que se requiere con la implementación de las transformaciones económicas.

En tal sentido, la presidenta aclaró que se atiende con prioridad el fortalecimiento del control popular, el seguimiento de las comisiones permanentes de trabajo a los programas de la economía, la atención a las políticas sociales y la participación de los delegados y presidentes de Consejos Populares para tomar decisiones y acompañar a las empresas encargadas de producir bienes y servicios con potencialidades que aún no se explotan adecuadamente.

De forma paralela, se abordó lo relacionado con la producción de alimentos. Se conoció que el presupuesto aprobado responde a programas priorizados por el país para mejorar la infraestructura y los servicios básicos que recibe la población.

Se informó que existe financiamiento para el desarrollo de la agricultura, aunque se buscan alternativas para enfrentar el déficit de combustible y los incumplimientos en la distribución normada de leche, al tiempo que se potencian las producciones de pequeñas industrias.

El programa maternoinfantil también estuvo en el centro de los debates. Se conoció que se garantiza la atención a las embarazadas con riesgos en los hogares maternos, en medio del complejo escenario económico que enfrenta la nación, y se mantiene la atención a los niños con bajo peso al nacer y a las complicaciones de los nacimientos pretérmino que requieren cuidados especiales.

La sesión ordinaria incluyó, además, una evaluación sobre el impacto del Movimiento Popular Mi Barrio por la Patria, que tiene un amplio componente comunitario para la atención a las políticas sociales y la respuesta a los planteamientos de los electores, con soluciones a partir de iniciativas de la comunidad.