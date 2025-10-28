Chequean en Camagüey las acciones para evitar daños ante el impacto del Huracán Melissa

Camagüey- El Consejo de Defensa Provincial de Camagüey chequeo las medidas previstas para la fase de alarma ciclónica activada ante el inminente impacto del del huracán Melissa por el Oriente de Cuba.

El presidente del Consejo del Defensa, Walter Simón Noris, insistió que la protección de la vida humana es la principal prioridad ante cualquier circunstancia.

Durante la reunión, el Subgrupo de Protección a la Población, informó que ya se encientran certificados 47 centros de protección para acoger a la población. El municipio de Santa Cruz del Sur se destaca como uno de los territorios con mayor número de personas ya protegidas.

En el caso del municipio de Camagüey, se prioriza la evacuación de familias que residen en las proximidades de los márgenes de los ríos y en zonas bajas. La protección a embarazadas, lactantes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y con enfermedades crónicas constituyen una prioridad.

El Consejo enfatizó en la necesidad de mantener un monitoreo constante de los servicios básicos en todos estos centros, como el suministro de agua y alimentos.

La mayoría de los centros previstos para proteger a la población son instituciones educativas, ya que estas cuentan con la infraestructura y el personal necesario para la atención.

Por su parte, el subgrupo de Infocomunicaciones reportó que se han adoptado medidas para proteger todos los medios de RadioCuba, Correos de Cuba y Joven Club. Asimismo, la empresa Etecsa aseguró que tienen activados 31 radioaficionados en varias localidades de la provincia, incluidos los municipios de Najasa, Guáimaro y Santa Cruz del Sur, para garantizar las comunicaciones.

En el polo turístico de Santa Lucía, se procedió al desalojo seguro de los visitantes. Los clientes nacionales retornaron a sus lugares de residencia, mientras que los más de 300 turistas extranjeros fueron trasladados a hoteles en la ciudad de Camagüey, como parte del plan de protección.

En la salina El Real se aseguraron más de 300 toneladas de sal en los almacenes, con el objetivo de prevenir pérdidas ante la probabilidad de penetraciones del mar e intensas lluvias.

Durante el intercambio, el Consejo precisó detalles sobre el cumplimiento de otras acciones esenciales, como la garantía de los servicios básicos, el consumo social, la limpieza de tragantes y márgenes de ríos, y el aseguramiento de las comunicaciones en zonas de difícil acceso.

Jorge Enrique Sutil Sarabia, vicepresidente del Consejo de Defensa, enfatizó sobre la importancia de mantener un intercambio directo con la población, y es fundamental la vitalidad de las comunicaciones.

Finalmente, se recalcó que una información oportuna, difundida a través de todos los medios desde las estructuras de la Zona de Defensa, es una prioridad. Igualmente, se insistió en la disciplina de la población para cumplir con las orientaciones de la Defensa Civil y las indicaciones de las autoridades en cada localidad.