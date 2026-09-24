Camagüey celebró el arte corporal (+ fotos )

Csmagüey- Del 19 al 21 de septiembre, la ciudad de Camagüey acogió el Festival de Tatuajes, organizado por la filial provincial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) como parte del Proyecto de Arte Corporal Tattoo. El evento reunió a artistas y público en un espacio que busca legitimar el tatuaje como expresión cultural y artística dentro del panorama local.

La iniciativa tuvo como propósito romper tabúes y ofrecer información responsable sobre esta práctica. Los organizadores insistieron en que el tatuaje es una decisión para toda la vida, por lo que resulta esencial conocer tanto sus beneficios como los riesgos asociados, especialmente en relación con la piel y la salud. El festival se convirtió así en un espacio de divulgación y prevención, donde el arte se acompaña de conciencia.

Los tatuadores participantes presentaron diseños originales, creados por ellos mismos y ejecutados en vivo sobre voluntarios del público. La dinámica permitió que cada obra fuera fruto de un diálogo entre creador y lienzo, y los criterios de evaluación se basaron en la creatividad y la técnica.

Con esta edición, el Festival de Tatuajes en Camagüey se consolida como un espacio para visibilizar el tatuaje como arte contemporáneo, integrando a la comunidad y ofreciendo nuevas perspectivas sobre una práctica que, durante años, estuvo marcada por prejuicios.