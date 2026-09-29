Díaz-Canel exhorta a los CDR a defender la Patria desde el barrio

La Habana.- El presidente cubano Miguel Díaz-Canel felicitó hoy a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en su 66 aniversario, organización que debe mantener, agregó, el propósito fundacional de “defender la Patria desde el barrio”.

Según el jefe de Estado, es en los CDR donde “las transformaciones más conectadas con las demandas del pueblo se convierten en realidad”.

“Los CDR siguen siendo eslabón que conecta la política nacional con la vida cotidiana. No se trata de inventar estructuras, sino de articular y aprovechar lo que ya existe”, escribió Díaz-Canel en la red social X.

Insistió en el mismo mensaje en que la organización debe movilizar, organizar y dar seguimiento a sus tareas históricas, entre ellas, la vigilancia, que “no se abandona, se amplía para ahorrar energía, proteger vulnerables, prevenir delitos, droga y corrupción”.

El mandatario añadió que la juventud garantiza la continuidad del trabajo de los CDR.

“Sin la acción de los jóvenes en sus actividades, el CDR se vacía generacionalmente. Es imprescindible garantizar el futuro de la organización y su vínculo con el pueblo”, abogó.

Finalmente exhortó a celebrar el 66 aniversario de la organización con tareas concretas, medibles y con seguimiento, mientras reiteró que Cuba necesita un CDR útil, articulado, juvenil, vigilante y transformador.

Los CDR fueron fundados el 28 de septiembre de 1960 por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, con el objetivo de organizar la vigilancia colectiva en los barrios y defender la Revolución frente a acciones y amenazas contrarrevolucionarias.

Con los años, la organización amplió sus funciones hacia tareas comunitarias, donaciones de sangre, campañas de salud pública, producción de alimentos y apoyo social.