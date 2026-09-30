Cuba y Rusia estrechan cooperación académica desde Camagüey

Camagüey- La cooperación académica entre Cuba y Rusia amplía hoy sus espacios mediante la participación de estudiantes y profesores de la Universidad de Camagüey en programas de formación científica.

Como parte del proceso de internacionalización de esa casa de altos estudios, varios integrantes de la comunidad universitaria cubana desarrollan durante septiembre y octubre estancias de formación e intercambio científico en instituciones de educación superior rusas.

Joaquín Márquez Meriño, profesor de la Facultad de Ciencias Aplicadas, participa en una estancia en la Universidad Federal del Sur, mientras otros integrantes de la institución camagüeyana se encuentran en la Universidad Federal de Siberia.

Entre los participantes figuran los estudiantes Marlon García Barata, de Ingeniería Informática, y Lianyi Bisbé Montero, de Ingeniería Química, seleccionados como los únicos estudiantes del país para este programa, junto a la MSc. Dayneris Triana Poll, directora de Comunicación Institucional.

De acuerdo con Triana Poll, el programa científico comprende clases de idioma ruso e intercambios con investigadores vinculados a las áreas de trabajo de los participantes, con el propósito de identificar posibilidades de colaboración.

La iniciativa contempla, además, el establecimiento de alianzas entre especialistas e instituciones, tutorías, elaboración de artículos conjuntos y otras acciones de cooperación científica y académica.

La docente subrayó el interés encontrado durante los intercambios por fortalecer los vínculos con las universidades cubanas, así como las muestras de afecto hacia Cuba expresadas por los participantes rusos.

La experiencia se inserta en la estrategia de internacionalización de la Universidad de Camagüey, primera institución de educación superior fundada por la Revolución cubana, que incorpora la cooperación internacional como componente de su agenda de desarrollo académico y científico. (Fuente: Prensa Latina)