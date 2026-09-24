24 de septiembre de 2026
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Cuba reclama respeto al derecho al desarrollo y la soberanía de los países

Canal Caribe01 minutos

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, participó en la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar el aniversario 40 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, y en su discurso el jefe de la diplomacia cubana urgió a crear un nuevo orden económico internacional más justo, que respete el derecho al desarrollo y la soberanía de los países.

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