8 de septiembre de 2025
Restablecido el sistema eléctrico en el oriente de Cuba

La Habana.- En las primeras horas de la madrugada de hoy quedó restablecido el sistema eléctrico en el oriente de Cuba, reportó en su perfil de X el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El post en la red social dio cuenta que a la 1:25 a.m. de este lunes lograron reactivar el servicio que se había desconectado en la noche del domingo por un disparo en la línea de 220 kV Nuevitas-Las Tunas.

En sus reportes continuos sobre los trabajos tras ocurrir la avería, el Minem publicó la secuencia del restablecimiento, desde Las Tunas hasta llegar a Guantánamo, lo cual confirmó el gran esfuerzo realizado para reactivar con inmediatez el sistema eléctrico en el oriente de la isla, compromiso asumido al suceder la desconexión.

