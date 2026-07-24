Minas, Vanguardia: reconocimiento al mérito en el 26 de julio

Camagüey- Con el compromiso patrio de defender la obra social de la Revolución Cubana y la voluntad inquebrantable de vencer, el pueblo de Camagüey celebró en el municipio de Minas el Día de la Rebeldía Nacional.

Esta fértil llanura, donde el jefe mambi Ignacio Agramonte señaló el camino de la independencia de Cuba, alcanzó este año la sede de la efeméride moncadista gracias a sus resultados integrales en la implementación del programa de gobierno y en los indicadores de la economía y la esfera social. Por ello, mereció el reconocimiento del Comité Provincial del Partido y el gobierno de Camagüey.

Durante la celebración del 26 de julio, fueron distinguidas entidades de la provincia que, aun cuando queda mucho trabajo por hacer en un escenario económico complejo, mantienen logros en su labor. El bravo pueblo de Camagüey reafirma su voluntad inquebrantable de superar cualquier adversidad y las amenazas del imperio.

En un momento especialmente emotivo, varios compatriotas se incorporaron a las filas del Partido, herederos de los protagonistas de aquella gesta y fieles continuadores de su legado, marchando a la vanguardia.

Fieles a las ideas de Fidel y a la impronta de la generación del centenario, el pueblo agramontino arriba al aniversario 73 de la gloriosa epopeya del Moncada con la certeza de que la Revolución no se detiene.

Y como muestra de ese impulso transformador, durante la jornada se inauguraron un grupo de obras sociales en el comercio, la gastronomía, los servicios y varios complejos recreativos para el disfrute de toda la población.