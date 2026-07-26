Impulsan en Camagüey iniciativas clave para enfrentar los retos demográficos

Los cambios en la estructura demográfica de Cuba constituyen hoy uno de los mayores desafíos para el desarrollo del país. El descenso de la fecundidad, el envejecimiento acelerado de la población, el aumento de la esperanza de vida y los movimientos migratorios demandan políticas públicas capaces de responder a una realidad cada vez más compleja. De ahí que la atención a la dinámica demográfica se mantenga entre las prioridades del Estado cubano.

En ese propósito, Camagüey impulsa iniciativas dirigidas a fortalecer la atención materno-infantil y los servicios destinados a las personas mayores, sectores muy afectados por la actual crisis multidimensional. Entre ellas, sobresale el compromiso de superar el 85 por ciento de ocupación de los cinco hogares maternos de la ciudad, para garantizar el cuidado de las gestantes con riesgos durante el embarazo.

Otro de los objetivos es mantener la mortalidad infantil por debajo de nueve fallecidos por cada mil nacidos vivos, meta que reafirma la prioridad concedida al Programa de Atención Materno Infantil y al seguimiento especializado de las embarazadas y los recién nacidos, aun en un contexto adverso.

La estrategia contempla, además, la creación de nuevas casitas infantiles, la ampliación de las capacidades de los círculos infantiles y de los hogares de ancianos, una respuesta necesaria ante las demandas de las familias trabajadoras y el creciente envejecimiento poblacional.

La política para la atención a la dinámica demográfica trasciende, sin embargo, la ejecución de obras o el cumplimiento de indicadores. Su esencia radica en construir condiciones que favorezcan el bienestar de las personas durante todas las etapas de la vida, desde el acompañamiento a la maternidad y la primera infancia hasta el cuidado digno de quienes llegan a la vejez.

En Camagüey, cada una de estas acciones refleja el compromiso de convertir esa política nacional en resultados concretos para la población, porque atender la dinámica demográfica es, también, apostar por el presente y el futuro de Cuba.