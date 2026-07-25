25 de julio de 2026
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Abre sus puertas Mercabal, nuevo punto de venta minorista en Camagüey

Daniela Álvarez Fernández02 minutos

Camagüey- Ubicado en la Avenida Finlay, frente al Hospital Amalia Simoni, el punto de venta minorista Mercabal abrió oficialmente sus puertas para consolidarse como una nueva opción para la comunidad local.

La iniciativa, impulsada por la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios, reúne a diversos proveedores: mipymes, trabajadores por cuenta propia y entidades estatales, tanto dentro como fuera de la provincia, en un esfuerzo de cooperación que busca garantizar variedad y disponibilidad de productos esenciales a precios asequibles.

Mercabal no solo ofrece una amplia gama de artículos, sino que también incorpora servicios complementarios como parqueo para los clientes, con el propósito de brindar comodidad y seguridad durante las compras.

En cuanto a las modalidades de pago, el establecimiento admite tanto efectivo como transferencias a través de las pasarelas Transfermóvil y EnZona. La política es mantener abiertas todas las vías posibles para que los clientes puedan realizar sus compras sin limitaciones.

La dirección de la empresa subrayó que Mercabal se concibe como un proyecto dinámico y participativo, abierto a las sugerencias de la comunidad. El propósito es perfeccionar cada día la calidad del servicio y consolidar un espacio de excelencia, donde los consumidores encuentren productos y atención con estándares superiores.

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