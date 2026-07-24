24 de julio de 2026
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Reportan noveno sismo perceptible en Cuba en el actual año

Periódico Granma01 minutos
Reportan noveno sismo perceptible en Cuba en el actual año

El noveno sismo perceptible del actual año en nuestro país tuvo una magnitud 3.1 y fue sentido en la ciudad de Santiago de Cuba justo a las 10:13 p.m. de este jueves y registrado por la red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional.

De acuerdo con el Jefe del Servicio, Dr. C. Enrique Diego Arango Arias, el terremoto fue localizado en las coordenadas 19.90 grados de latitud norte y los -76.06 grados de longitud oeste, a una profundidad de 8.5 km y a 26 al suroeste de la capital de la provincia indómita.

Aunque se han recibido reportes de perceptibilidad en varios sitios de la urbe, no se reportan daños a la vida humana ni a la infraestructura; al mismo tiempo se ratifica la importancia de mantenerse informado a través de los medios oficiales.

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