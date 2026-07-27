En el acto central por el 26 de Julio, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó el sacrificio de la generación del centenario que no cedió ante la dictadura batistiana. Recordó que este año coincide con tres hitos: el centenario de Fidel Castro Ruz, el cumpleaños 95 del general de Ejército Raúl Castro Ruz y el medio siglo de la primera celebración del 26 de Julio.
Foto: José M. Correa
Díaz-Canel: Cuba defiende la soberanía en un nuevo Moncada
En el acto central por el 26 de Julio, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó el sacrificio de la generación del centenario que no cedió ante la dictadura batistiana. Recordó que este año coincide con tres hitos: el centenario de Fidel Castro Ruz, el cumpleaños 95 del general de Ejército Raúl Castro Ruz y el medio siglo de la primera celebración del 26 de Julio.