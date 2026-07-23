Realiza Talleres de Verano el proyecto sociocultural Golpe a Golpe

Camagüey- Durante los meses de julio y agosto, muchos aprenden a bailar, actuar, pintar y hasta coser, al tiempo que se divierten y fortalecen su confianza en sí mismos.

El proyecto sociocultural Golpe a Golpe, en coordinación con el Centro Provincial de Superación para el Arte y la Cultura, organizó talleres de verano bajo la guía de especialistas reconocidos en el territorio.

Se trata de una excelente oportunidad para recibir saberes elementales sobre aspectos vinculados con la dramaturgia, la narración oral, la bibliotecología, los bailes populares cubanos, el dibujo, el idioma inglés y el corte y costura.

La iniciativa, durante la etapa estival, goza de amplia aceptación entre los jóvenes, quienes desarrollan habilidades en diversas expresiones artísticas.

Los talleres de verano, que tienen lugar en el café literario La Comarca, constituyen momentos propicios para la creación y el aprendizaje compartido. ( Foto tomada del perfil en Facebook del proyecto)