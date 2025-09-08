Nuevos triciclos eléctricos refuerzan transportación de pasajeros en municipio Camagüey

Camagüey- En un esfuerzo por modernizar y mejorar la calidad del transporte público en la provincia, el Ministerio de Transporte adquirió 15 triciclos eléctricos para apoyar la transportación de pasajeros en el municipio cabecera.

Esta iniciativa busca ofrecer una alternativa ecológica y eficiente para los habitantes de la región, al tiempo que se reduce la congestión vehicular y se promueve un ambiente más limpio.

Los nuevos triciclos eléctricos comenzarán a operar en tres rutas estratégicas de la ciudad, facilitando el desplazamiento de los ciudadanos y brindando una opción de transporte sostenible.

La distribución inicial es de 5 triciclos por ruta:

Ruta 1: Edificio Ferrocarriles – Los Pinos

Ruta 2: Edificio Ferrocarriles – Villa Mariana (final)

Ruta 3: Palacio Matrimonio – La Yaba

Se mantendrá un control estricto de la operación: desempeño y disciplina de los conductores, recomendaciones de la población, entre otros elementos del servicio.

Además, son una opción ideal para trayectos cortos, ofreciendo comodidad y eficiencia energética.