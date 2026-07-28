Familias camagüeyanas beneficiadas con la entrega de nuevas viviendas

Camagüey- Como parte del programa inversionista del sector de la vivienda, fue concluido un edificio de doce apartamentos en el municipio de Florida.

Esta obra forma parte de la estrategia de gobierno, que prioriza actualmente a personas de bajos recursos económicos, jóvenes sin amparo filial y otros casos contemplados en la política social del país.

Para estas familias del municipio de Florida, en Camagüey, contar con una vivienda parecía un sueño aún lejano; sin embargo, hoy disfrutan de un techo digno, demostrativo del esfuerzo del gobierno local que, aún en tiempos difíciles, impulsa obras como esta, tan agradecidas por la sociedad.

El inmueble de dos niveles, ubicado en el Consejo Popular Agramonte, fue adaptado para habilitar doce apartamentos de dos y tres habitaciones para las familias, según la composición de cada núcleo.

La inversión corrió a cargo de la Dirección de la Vivienda del municipio de Florida, y las acciones constructivas las asumió la Empresa de Construcción y Montaje Número Uno de Camagüey.

El cambio de uso de varios locales para convertirlos en vivienda es una estrategia que llevan adelante los Consejos de la Administración y la Dirección Provincial de la Vivienda en Camagüey. Aunque no será posible responder de manera inmediata a todas las necesidades, resuelve los casos que exigen una solución más inmediata, aun con las limitaciones de recursos que enfrenta la industria de materiales de la construcción, impactada por el bloqueo.

Experiencias como esta deben generalizarse en otros territorios del país.