Pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

La Habana.- El Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) acordó hoy convocar a un Pleno Extraordinario de su Comité Central el próximo miércoles. Según divulgó el PCC en su portal web, el objetivo de la reunión es evaluar propuestas de transformaciones económicas y sociales, enunciadas por el Primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, en recientes declaraciones a la prensa nacional.

Se trata de más de una veintena de medidas orientadas a actualizar el modelo económico, impulsar la producción y fortalecer la gestión estatal y territorial en medio de los desafíos que enfrenta la economía cubana.

Entre las principales propuestas figura la eliminación de la obligatoriedad de realizar operaciones de importación y exportación a través de empresas estatales, lo que permitiría una participación más directa de los actores económicos.

Asimismo, se prevén incentivos arancelarios para la importación de materias primas destinadas a la producción nacional y una reorganización de las cadenas logísticas para favorecer las exportaciones y la captación de divisas.

El plan contempla además una mayor autonomía para las empresas estatales, que podrían definir sus propios sistemas salariales y ampliar sus facultades comerciales.

En materia de descentralización, las iniciativas otorgarían mayores competencias a los municipios para gestionar divisas, autorizar negocios y participar directamente en actividades de comercio exterior.

También se impulsa una reforma institucional que reduciría el número de ministerios de 27 a 21.

Las propuestas incluyen la ampliación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), la flexibilización de las actividades permitidas al trabajo por cuenta propia y la apertura de mecanismos que faciliten la inversión de cubanos residentes en el exterior.

En el sector agropecuario, se prevén nuevas regulaciones para agilizar la entrega de tierras productivas y reducir significativamente las áreas agrícolas ociosas.

En el ámbito social, el programa propone avanzar desde los subsidios universales a productos hacia un sistema focalizado en personas y familias vulnerables, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer las políticas de protección social.

Las transformaciones también abarcan el sector energético, donde se proyecta impulsar la movilidad eléctrica, incorporar nuevos actores a la generación de energía y acelerar las inversiones en proyectos fotovoltaicos.

Díaz-Canel afirmó recientemente que las reformas ya cuentan con consenso político y se encuentran en su fase final de ajustes conceptuales.

Tras su evaluación por el Comité Central del PCC, las propuestas deberán ser sometidas a consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular para su aprobación definitiva.

El pleno extraordinario se desarrollará en un momento clave para la economía cubana, marcada por limitaciones productivas y escasez de recursos debido al impacto de la política de bloqueo que aplica el Gobierno de Estados Unidos contra la isla desde hace más de seis décadas.