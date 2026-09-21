Cuba: Primer ministro recuerda aniversario del Primer Congreso Campesino en Armas

La Habana.- El primer ministro, Manuel Marrero, destacó este lunes el apoyo del campesinado cubano a la Revolución, en ocasión del aniversario 68 del Primer Congreso Campesino en Armas celebrado en las montañas del oriente del país en 1958.

El jefe de gobierno en una publicación en X, recordó el encuentro realizado en plena guerra de liberación, el cual estuvo presidido por el entonces Comandante Raúl Castro, jefe del Segundo Frente Oriental Frank País. Como hace 68 años “el apoyo del campesinado cubano a la Revolución es inquebrantable” ponderó el premier de la isla caribeña.

El 21 de septiembre de 1958, en Soledad de Mayarí Arriba, en la antigua provincia de Oriente, se celebró el Primer Congreso Campesino en Armas. Delegados de 84 bases campesinas caminaron días enteros bajo lluvia y amenazas de bombardeos para reunirse y expresar su apoyo al Ejército Rebelde que liderados por Fidel Castro luchaba por la total y definitiva independencia de Cuba.

El evento denunció la explotación del campesinado, reafirmó la alianza obrero‑campesina y proclamó la necesidad de una Reforma Agraria como garantía de justicia social.

El hoy líder al frente de la Revolución cubana, general de Ejército, Raúl Castro, destacó en las conclusiones el valor de un congreso de campesinos revolucionarios en medio de una guerra y con un ejército apoyando a los campesinos.