Estudiantes de Camagüey reciben sus carreras universitarias

Camagüey- En la mañana de este lunes, cientos de estudiantes de la educación preuniversitaria en Camagüey recibieron la asignación de sus carreras universitarias. El proceso, que abarcó todos los centros de la provincia, fue recibido mayormente con satisfacción por la comunidad escolar y las familias.

En el preuniversitario Álvaro Morell, los 77 alumnos que habían llenado boletas en la primera vuelta obtuvieron su carrera. La información fue compartida de manera digital, a través de WhatsApp, con estudiantes, profesores y padres, lo que permitió que todos conocieran los resultados de forma inmediata.

El proceso contempla además una segunda vuelta para los 37 estudiantes de ese centro —y para el resto de los jóvenes de la provincia— que no llenaron boletas. Podrán optar por las plazas disponibles en carreras como Medicina, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química e Informática, entre otras, que aún cuentan con cupos.

Por otra parte, algunos alumnos ya contaban con carreras preotorgadas por distintas vías. A través de la Copa Ignacio Agramonte —uno de estos métodos—, 24 de los 33 estudiantes que participaron obtuvieron carreras de manera directa en especialidades como Arquitectura, Ingeniería Industrial, Derecho, Cultura Física y Ciencias Médicas, lo que les permitió asegurar su futuro académico sin necesidad de boletas ni pruebas de ingreso.

Más allá de las cifras y los procedimientos, el proceso de asignación de carreras en Camagüey marca el inicio de una nueva etapa para cientos de jóvenes. Para ellos, la universidad no es solo un espacio de formación académica, sino también la oportunidad de proyectar sus aspiraciones personales y profesionales hacia el futuro.