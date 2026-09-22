22 de septiembre de 2026
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Revisión técnica de vehículos en Minas: mayor seguridad vial

María Irene Maxan02 minutos

Minas- Un equipo de especialistas de la Empresa de Revisión Técnica Automotor de Camagüey llegó al municipio de Minas para inspeccionar triciclos, motos, bicitaxis y Vehículos Armados por Partes y Piezas (VAP). La visita tuvo como objetivo realizar un diagnóstico técnico —conocido popularmente como Somatón—, que consiste en la comprobación especializada del estado y funcionamiento de los vehículos para detectar cualquier defecto que represente un riesgo para la circulación vial.

El ingeniero Juan Sánchez Recio, supervisor de la entidad, explicó que uno de los principales propósitos de la visita es la revisión de los triciclos eléctricos como medios alternativos de transporte, con el fin de que sus propietarios puedan obtener la Licencia Operativa y utilizarlos de manera legal.

Durante la jornada también fueron inspeccionados los Vehículos Armados por Partes y Piezas (VAP), como parte del proceso de homologación que se desarrolla en todo el país. Además, se ofrecieron servicios de asesoramiento y diagnóstico para ese procedimiento, afirmó el especialista.

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